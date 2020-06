Danilo Rea, Moriconi e Golino: un grande trio rende omaggio alla divina Mina

Martedì 23 giugno, alle ore 21:30, il programma di Ravenna Festival nella cornice della Rocca Brancaleone dedica una serata speciale a una delle più amate voci italiane: Mina. "Tre per una. Omaggio a Mina" è il concerto per rendere onore all'unica e inimitabile, sfrontata e seducente, scandalosa e libera, inarrivabile e carismatica Mina.

Ottant’anni appena compiuti, di cui oltre 60 di carriera e più di 40 in volontario esilio dal pubblico e dal mondo, con la scelta radicale di abdicare all’apparire per essere, pura voce che imprevedibilmente irrompe con la sua inconfondibile potenza e la sua tecnica saldissima: una carriera e una vita fuori dal comune celebrate sul palcoscenico di Ravenna Festival con l’omaggio di tre musicisti jazz – il pianista Danilo Rea, il bassista Massimo Moriconi e il batterista Alfredo Golino – che con Mina hanno lavorato nel corso degli anni, dando vita agli arrangiamenti dei suoi dischi e collezionando insieme un caleidoscopio di registrazioni in trio “live in studio”.

Un viaggio nelle canzoni più conosciute della cantante, da Non credere a E se domani a Io e te da soli, interpretate in chiave inedita. Massimiliano Pani, che di Mina è collaboratore e produttore oltre a esserne il primogenito, accompagna il pubblico nelle canzoni in veste di narratore, tra l’interpretazione personalissima del trio ed episodi di vita vissuta negli studi di registrazione.

Biglietti: Primo settore numerato € 15, Secondo settore numerato € 10, under 18 € 5.