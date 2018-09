Dante Plus 2018: tutti i volti del Poeta dal fumetto alla street art

Il mese di settembre a Ravenna è tradizionalmente legato alla figura del Sommo Poeta Dante Alighieri. In quest'ottica si inserisce la mostra collettiva Dante Plus - Uno, nessuno e centomila volti in programma dal 7 settembre al 28 ottobre presso i chiostri della Biblioteca di Storia Contemporanea “Alfredo Oriani” di Ravenna.

L'esposizione - che rientra all'interno di un progetto pluriennale interamente dedicato a Dante Alighieri e alla Divina Commedia che culminerà nel 2021, settimo centenario dalla sua morte - mira a riunire un gruppo di artisti, diversissimi gli uni dagli altri che, dall'illustrazione al fumetto e alla street art, cercheranno di dar vita alla nuova identità del poeta.

Dante è infatti il poeta più conosciuto al mondo e la Divina Commedia ha sicuramente influenzato la fantasia di ogni generazione venuta dopo di essa. L'opera del Sommo Poeta resiste allo spazio e al tempo, vivendo tutt'ora nel nostro presente. Un'opera eccezionale che riesce ancora oggi ad accomunarci tutti, parlandoci delle nostre paure, dei nostri sentimenti e delle nostre imperfezioni, un'opera universale e universalmente riconosciuta.

Per tutta la durata della mostra, nei giardini della sede, sarà presente l’imponente scultura realizzata dall'artista Alessandro Turoni dal titolo “La soglia dell’aldilà” raffigurante un enorme cerbero

Da un progetto di Marco Miccoli di Bonobolabo.

Tra gli artisti in mostra: Alberto Corradi, Alessandra Carloni, Andrea Dalla Barba, Andrea De Luca, Bibbito, Bomboland, Brome, Camilla Garofano, Davide Bonazzi, Codeczombie, Dalia Del Bue, Davide Barco, Davide Bart Salvemini, Emanuele Racca Senior, Giordano Poloni, Giulia Flamini, Krayon, Goran, LABADANzky u.a.m., Lisa Gelli, Marco Bonatti, Marco Galli, Marco Filicio, Maria Gabriella Gasparri, Marta Pantaleo, Massimiliano Marzucco, Michele Bruttomesso, Resli Tale, Roberto Gentili, TMX artist, Totto Renna, Valentina Lorizzo e Werther Banfi.

Orario: 9.00 - 13.00 (dal lunedì al venerdì); 15.00 - 19.00 (sabato e domenica)

Ingresso gratuito