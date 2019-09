Da Milo Manara a un robot-Dante di 4 metri: tutti i volti di "Dante Plus"

Sculture 3d, installazioni-robot e la firma del grande Milo Manara: sono questi i numeri di Dante Plus 2019.

Torna, come ormai da tradizione, nel settembre dantescco la mostra Dante Plus - Uno, nessuno e centomila volti, una collettiva d'arte legata all'interpretazione contemporanea del volto del Sommo Poeta.

La mostra collettiva ospitata dalla Biblioteca Oriani inaugura il suo percorso venerdì 6 settembre, alle 18.00, e in questa nuova edizione riserva grandi sorprese.

Come sempre Dante Plus mira a riunire un gruppo di artisti, diversissimi gli uni dagli altri che, dall'illustrazione al fumetto e alla street art cercano di dar vita a una nuova identità del poeta. Ma quest’anno la mostra vede anche l’utilizzo delle nuove tecnologie informatiche come la realtà aumentata attraverso l’applicazione per cellulare gratuita Aria the AR Platform.

Il pubblico può quindi ammirare l'installazione robotica di Dante Alighieri (esterna alla biblioteca) a cura di LABADANzky di un altezza di circa 4 metri. E poi è presente un Dante stampato in 3d alto 2,5 metri grazie all'azienda WASP di Massa Lombarda.

Infine un'ospite d'onore di tutto rispetto: il grande maestro Milo Manara, uno dei fumettisti italiani più famosi nel Paese e anche all'estero.