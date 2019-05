Paola Ponti e Valentina Caggio portano dualismi e danza sul palco con "Beth"

“Prima nazionale” al Ridotto del Teatro Masini di Faenza per Beth, nuova creazione delle danzatrici e coreografe Paola Ponti e Valentina Caggio in scena domenica 19 maggio per due repliche, alle ore 17.30 e alle ore 20.

“Beth è una, ma anche due. Beth è un ritmo, fasi e sfasamenti che oscillano costantemente tra due estremi. Beth è alla continua e caparbia ricerca dell’armonia, perché vede sempre il doppio aspetto di ogni cosa. Beth è l’incarnazione degli opposti: maschile/femminile, giorno/notte, terra/cielo, principio materiale/principio spirituale, ecc. Beth è il contrasto e il tentativo di conciliazione. È la Relazione”, racconta Paola Ponti.

Lo spettacolo, nato da un’idea di Paola Ponti che ne ha curato anche la coreografia, ha avuto un processo creativo iniziato nel febbraio del 2019 ed è stato sviluppato in tre mesi di intenso lavoro dalla stessa Ponti e Valentina Caggio, danzatrici in scena, e da un dialogo di scambio attraverso la App DanceMe con la danzatrice giapponese residente a Madrid, Kanoko Tamura

Biglietti: 7 euro (posto unico non numerato)