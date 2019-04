"Danzando con Caterina": premi e borse di studio ai giovani ballerini

Si tiene sabato 13 luglio alle 17.30 a Ravenna, nella Sala Danza del Centro Studi La Torre, la prima edizione della rassegna "Danzando con Caterina" aperta a tutti i ballerini under 14 e a tutti gli stili. Il ricavato dell’iniziativa sarà interamente devoluto in beneficenza all’IRST- Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori di Meldola.

La rassegna si propone di premiare l’impegno e la passione per lo studio della disciplina mettendo in palio una serie di Borse di Studio offerte da IDA, oltre a quelle assegnate presso la Kledi Dance del noto ballerino Kledi Kadiu, la Naima Academy, la Ida Company e la Awd Milano.

A giudicare i partecipanti una giuria composta dagli insegnanti IDA: Roberta Broglia, Matteo Addino, Massimiliano Scardacchi e Virgilio Pitzalis.



Nell’ottica di organizzare un vero Tributo alla Danza, verrà assegnato dal coreografo Virgilio Pitzalis anche un premio alla miglior coreografia.

Per maggior informazioni sulla partecipazione alla Rassegna visita il sito: www.idadance.com oppure scrivi a danza@idadance.com o telefona allo 0544 34124.

Le iscrizioni si chiuderanno 5 giorni prima della Rassegna mentre la quota di partecipazione è di 18 euro a partecipante, a cui verranno aggiunte 5 euro per ogni ulteriore coreografia presentata.