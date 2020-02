Si danza contro la violenza: in piazza con "One Billion Rising"

Venerdì 14 febbraio a Russi si danza e si manifesta insieme contro la violenza sulle donne. L'occasione arriva nel giorno di San Valentino in occasione della campagna One Billion Rising. L'appuntamento di Russi è promosso da Linea Rosa.

Alle ore 16.45 ci si ritrova presso il Centro Culturale Polivalente di Russi ci si incontre, preferibilmente vestiti con abiti neri e nastro rosso (simbolo della volontà di spezzare le catene della violenza e del silenzio), per partecipare concretamente alla manifestazione che le attiviste e gli attivisti di One Billion Rising, in più di 200 paesi di tutto il mondo, alimentano ogni anno per porre fine alla violenza contro le donne e le bambine, invocando un cambiamento radicale nelle coscienze per porre fine all’epidemia globale degli abusi sulle donne.

Al ritrovo segue l'inaugurazione della mattonella “Russi Città Amica delle Donne”, mentre alle 17.00 in piazza Dante, si tiene una lettura a cura de Le Faville. A seguire, sempre in piazza Dante, si svolge un Flash Mob a cura di Idea Danza.

La campagna One Billion Rising, avviata il giorno di San Valentino del 2012, è iniziata come un invito ad agire sulla base della sconcertante statistica secondo cui una donna su tre in tutto il pianeta sarà oggetto di percosse o stupro nel corso della sua vita. Dato che la popolazione mondiale ammonta a sette miliardi, questo equivale ad un miliardo di donne e bambine.