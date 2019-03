Un viaggio sulle note di Bach con Aterballetto

La dimensione musicale di uno dei più grandi compositori di tutti i tempi si intreccia a una visione intergenerazionale della creazione coreografica, capace di dare spazio tanto a maestri riconosciuti quanto a giovani talenti: sono queste le coordinate di Bach Project, l’attesissimo ritorno della prima compagnia di danza italiana sul palcoscenico del Teatro Alighieri.

Aterballetto è in scena sabato 6 alle 20.30 e domenica 7 aprile alle 15.30 con un dittico dedicato a Johann Sebastian Bach: da una parte la nuovissima coreografia (ha debuttato ad autunno 2018) Domus aurea del giovane Diego Tortelli, che si misura con l’immortale Bach forte della riscrittura di Giorgio Colombo Taccani (musiche eseguite live dall’Ensemble Sentieri Selvaggi) e degli spazi creati con la luce da Massimo Uberti; dall’altra Sarabande, un pezzo del 1990 del coreografo ceco Jiří Kylia’n, che si muove con un affascinante struttura circolare tra livelli musicali ed espressivi diversi.

Bach Project è l’appuntamento conclusivo del percorso danza della Stagione 2018/19.

Ultimo appuntamento anche per Seminaria, il progetto che invita gli allievi di danza a lavorare sul palcoscenico del Teatro Alighieri con maîtres de ballet e ballerini delle compagnie ospiti (singolo appuntamento 15 €), con la possibilità di assistere al riscaldamento al termine della lezione. In quest’occasione sarà Ivana Mastroviti di Aterballetto a guidare la masterclass in programma domenica 7 aprile, dalle 10 alle 12.30.

Biglietti da 8 a 28 €.