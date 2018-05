Danze, cene e feste alle terme per la Notte Celeste 2018

Si svolge il 23 giugno la settima edizione della Notte Celeste, l'evento che coinvolge 17 centri termali regionali. Questo settimo “compleanno” viene ispirato da una grande opera di William Shakespeare: “Sogno di una notte di… inizio estate”.

La grande festa del benessere italiano coinvolge nel territorio ravennate le Terme di Cervia e le Terme di Riolo.

Grazie ai social network si può rimanere sempre connessi durante la festa e raccontarla in prima persona: l’hashtag è #notteceleste.

Alle Terme di Cervia sabato 23 giugno si tiene dalle ore 10.00 alle 17.00 la visita guidata alla Salina di Cervia (su prenotazione). Alle 20.00 Tramonto in Salina Visita guidata nella salina in barca (su prenotazione)

Ingresso in piscina termale fino a tarda sera in compagnia di musica, stelle e piaceri conviviali. E verso mezzanotte, come vuole il “rituale” della Notte Celeste, centinaia di palloncini luminosi, bianchi e celesti, vengono lanciati in cielo unendo idealmente tutte le località termali coinvolte.

Domenica 24 giugno si parte alle 06.00 con Alba musicale, un concerto all’alba sul mare. Dalle ore 10.00 alle 17.00 visita guidata alla Salina di Cervia.

Alle Terme di Riolo l'iniziativa parte già venerdì 22 giugno con una serata di incanto tra atmosfere celesti e leggiadre acrobazie. Dalle ore 18.45 ingresso serale in piscina termale. Aperitivo/cena celeste servito nel patio esterno del Centro del Benessere. Dalle ore 21.00 alle 22.00 spettacolo acrobatico con nastri aerei sospesi sulla piscina Termale.

Sabato 23 giugno prende vita una serata da favola dedicata alle famiglie tra farfalle danza e fantasia. Alle 18.00 Le piccole farfalle: esibizione di danza delle bimbe della scuola di danza Arabesque e spettacolo con le marionette nel giardino del Grand Hotel Terme. Alle 20.00 Cena celeste nella terrazza del Grand Hotel Terme, alle 21.30 Spettacolo di danza: le farfalle del bosco delle terme esibizione di danza del corso avanzato della scuola di danza Arabesque. Anche qui, la serata si conclude con il Lancio dei Palloncini Luminosi.