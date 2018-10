Musica, teatro, danza, cibo: festa in darsena con l'anticipazione della Notte d'Oro

Venerdì 5 ottobre in Darsena di Ravenna la creatività artistica della città con musica, installazioni, teatro, danza, e rigenerazione urbana diventa Notte d’Oro OFF, l’evento che anticipa, integra e completa la famosa notte bianca; grazie al progetto Creative Spirits, nell'ambito del programma URBACT III, finanziato dalla Commissione europea, che ha permesso la realizzazione di tre performance: Sotto Suono. Passaggio Sonoro, 80 metri verso il mare; Ritorno a Oriente: il viaggio e l’incontro attraverso il percorso della Darsena; Lisoladiplastica.

IL PROGRAMMA

Alle 17 in Darsena Pop Up, è in programma la festa di presentazione della stagione di teatro per i bambini e le famiglie Le Arti della Marionetta, con una merenda per le famiglie, a cura del Teatro del Drago.

Dalle 19 alle 22 l’esperienza inizia nel sottopasso di piazzale Aldo Moro con Sotto Suono. Passaggio Sonoro, 80 metri verso il mare, un audio percorso, a cura di Panda Project, che traghetterà le persone dal centro città alla Darsena (su prenotazione www.pandaproject.it).

A seguire, dalle 20.30 alle 22.30, lo spettacolo in tre atti Ritorno a Oriente: il viaggio e l’incontro attraverso il percorso della Darsena, a cura dell’Associazione Ra-Dici, in collaborazione con Anime specchianti e Arama Ensemble. Un viaggio esperienziale di danza, teatro e musica dalla Darsena Pop Up alle installazioni l’Isola e il Campo.

Alle 21.30, all’Almagià, l’associazione culturale Nervitesi di Carla Rizzu propone, insieme ai performers Nicolas Grimaldi Capitello, Serena Fossanova e Linda Ricci, Lisoladiplastica, dove il linguaggio della danza e del teatro è il mezzo di denuncia dell’inquinamento. Musiche a cura di Bruno Dorella. Sempre all’Almagià, alle 22 dj set di apertura warm up Bangutot di Club Adriatico, e a seguire lo spettacolo Lumen con Luigi De Angelis ed Emanuele Wiltsch Barberio, a cura di E-Production. La serata si conclude con il dj set di Pit di Club Adriatico.

L’adesione all’iniziativa vede anche diversi eventi in programma in Darsena di città. Inaugurazione della mostra collettiva Subsidenze street art exhibition al MAG Magazzeno Art Gallery, dalle 18 alle 24; presso la motonave Stella Polare, dalle ore 18, la mostra fotografica Insetti e fiori di Roberto Pieri, con aperitivo e allestimento floreale di Rosa Scarlatta; dalle 20.30 alle 22 c'è il live di Aldi dallo Spazio alla Tabeerna in collaborazione con DOCK61; I am not what I am, mostra fotografica di Enrico Fedricoli al Barnum dalle 22; al ristorante Alchimia, sempre Roberto Pieri con la mostra Lo sbarco in Normandia.