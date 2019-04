Apre il nuovo birrificio in Darsena: festa, musica e boccali per l'inaugurazione

E' scoccata l'ora X. Sabato 13 aprile dalle 18:30 si festeggia l'apertura ufficiale del Darsenale, il primo brewpub di Ravenna. Buffet, pizza alla pala e naturalmente tanta birra artigianale per questa inaugurazione nel quartiere Darsena. Dalle 19:30 spazio anche alla musica con i dischi di Dj Rone che suonano fino a mezzanotte.

Il Darsenale si presenta come un locale di stampo americano in cui viene servita birra prodotta in loco. A inaugurarlo sono tre giovani fratelli: Giovanni, Roberto e Francesco Baldini, rispettivamente di 30 anni i primi due e 35 anni, insieme ai soci Fabio Mambelli, Chiara Tramonti e Mirko Miserocchi. I quattro vantano già esperienza nella gestione di locali simili: dal 2013, infatti, gestiscono la birreria artigianale Tabeerna in via Magazzini Posteriori.

In occasione dell'evento di apertura, il 13 Aprile, dato il prevedibile alto flusso di auto e moto, sarà possibile parcheggiare lungo la strada di Via d'Alaggio accedendo solo ed eslusivamente dal ponte mobile.

Le macchine dovranno sostare sul lato opposto alla banchina.