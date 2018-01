De Andrè, Guccini, Simon e Garfunkel: i grandi poeti musicisti

Giovedì 11 gennaio si tiene il primo incontro letterario a cura dell’associazione #Poetry del 2018. La serata, al bar Linus di Faenza, è dedicata ad alcuni grandi cantautori.

Poesia e musica spesso si sfiorano nelle canzoni, i poeti che curano la rassegna hanno scelto i testi di: Fabrizio De André, Lucio Dalla, Francesco Guccini, Simon and Garfunkel, Ciampi e Marchetti, Juri Camisasca, Pannella e Lucio Battisti, Claudio Lolli e Paolo Conte.

Le musiche sono a cura di Simone Cattani. Open Mic, come consuetudine, per il pubblico in coda, sono graditissimi anche testi musicati, di qualsiasi genere.

L’appuntamento successivo si terrà giovedì 25 gennaio con gli inediti di Flavio Almerighi.