Decimo compleanno per la “Sagra de caplèt”

Da venerdì 14 a lunedì 17 settembre, a Porto Fuori, ci sono quattro giornate di divertimento, sport e musica con i famosi cappelletti presso lo stand gastronomico della Sgra de Caplèt che è aperto tutte le sere alle ore 19,00 e domenica anche a pranzo alle 12,30.

Quest'anno la sagra festeggia, inoltre, il traguardo dei 10 anni. Nell’ormai lontano 2009, i rappresentanti delle varie associazioni sul territorio e alcuni cittadini optarono per una sagra che avesse come protagonista il cappelletto, visto che in Romagna non ne esisteva nessuna. Fu l’inizio di un’avventura in continua progressione, edizione dopo edizione.

Per celebrare il decennale in modo “spettacolare”, la macchina organizzativa si è messa in movimento con largo anticipo alla ricerca di eventi per tutte le età.

Tutte le sere si alternano perciò musica e mercatini, spazio giochi per bambini, esibizioni sportive e balli.