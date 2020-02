Deda Fiorini presenta il manuale “Storytelling, design thinking, copywriting”

Reinventare la scrittura per comunicare in modo efficace: segreti, strategie e soluzioni per scrivere in modo creativo e non banale. Deda Fiorini, storyteller e scrittrice, incontra i lettori venerdì 21 febbraio, alle 18, alla libreria Feltrinelli di Ravenna (via Armando Diaz, 14), in occasione della presentazione del suo nuovo libro “Storytelling, Design thinking, Copywriting”. Dialogano con l’autrice i ragazzi del Circolo degli Scrittori, Valentina Orlandi, giornalista, Giorgio Lopez, antropologo, Alberto Venco, poeta, Alice Faccani, fisica, il musicista e paroliere Edoardo Morandi e la dandy Fabia Barbato. In libreria, anche un mini laboratorio d’autore insieme all’autrice e il Circolo degli Scrittori.

Il libro di Deda Fiorini è un manuale ricco di esercizi pratici per sviluppare la creatività, divertirsi in gruppo, scrivere contenuti d’effetto, approcciare alla quotidianità in modo più fantasioso e laterale. Un libro comodo da tenere in tasca per chiunque voglia nutrire la propria creatività e produrre contenuti laterali, a prescindere dalla propria preparazione accademica.

Gli esercizi e i metodi proposti nascono in un’ottica di comunicazione pubblicitaria creativa. Chi opera in questo ambito troverà tecniche uniche per fare il salto di qualità nei propri progetti. Ma non si rivolge unicamente a storyteller, copywriter, startupper, imprenditori, responsabili della comunicazione. I metodi e gli esercizi che troverai sono adatti a chiunque voglia nutrire la propria creatività per produrre contenuti originali e memorabili.

Deda Fiorini è storyteller e copywriter specializzata in comunicazione creativa, ha creato propri metodi per lo sviluppo del pensiero laterale creativo. Tiene corsi in tutta Italia ed è speaker in numerosi eventi tra cui Smau, Festival della Crescita e Campus Party.