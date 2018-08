Degustazioni a ritmo funk con i Borderline

Giunge al termine la rassegna “Oriolo di Sera”, che per tutta l’estate ha animato il parco di Oriolo dei Fichi (Faenza) ai piedi dell’antica torre medievale, aperta per l’occasione per visite guidate al chiaro di luna.

Appuntamento mercoledì 29 agosto dalle 22 con Borderline, la band che sulla ‘linea di confine’ si diverte a mixare i generi black con le sonorità funk e soul. Attiva da una decina di anni, si propone al pubblico con un repertorio rinnovato, che va da Ester Philips a Prince passando per Jamiroquai.

Durante la serata, sarà possibile assaggiare le specialità faentine (pasta, piadina, affettati, arrosticini e dolci) al chiosco con piccola ristorazione o degustare le oltre 40 etichette del territorio proposte dalla vineria.

I più piccoli potranno divertirsi in compagnia di Tata Fata con palloncini, truccabimbi, giochi e laboratori creativi fino alle 22.