Degustazioni fra colline e cantine: torna con tante novità il "Trat-Tour"

Il Trat-Tour di Oriolo dei Fichi torna sabato 13 e domenica 14 giugno con una edizione speciale, senza trattore e trenino, ma con altre novità e con una particolare attenzione alla sicurezza di tutti i partecipanti.

Ci sono sette cantine aperte per le degustazioni e percorsi di diversa lunghezza e facilità da fare piedi o in bicicletta sulla strada o in mezzo alle vigne.

Le cantine che aderiscono all'iniziativa sono: Leone Conti, Spinetta, San Biagio Vecchio, La Sabbiona, Poderi Morini, Ancarani e Zoli Paolo. In questi luoghi vengono proposte degustazioni di Centesimino, Famoso, Albana, Sangiovese e altri vini tipici del territorio.

Presente anche un punto ristoro alla Torre di Oriolo, attivo dalle ore 12 alle ore 21.30, dove saranno proposti un picnic caldo da gustare sul luogo e un picnic freddo da poter consumare durante il tragitto, entrambi composti da piatti e prodotti tipici della campagna faentina. Alcune cantine saranno attrezzate con piccoli punti ristoro.

Orari: sabato dalle ore 12 alle 19, domenica dalle ore 10 alle 19.

Alla Torre di Oriolo si trova il parcheggio per l'auto e avviene la consegna delle indicazioni per i percorsi. In ogni cantina è obbligatorio osservare le disposizioni sul distanziamento fisico e indossare la mascherina prima di arrivare al banco d'assaggio.

Inoltre c'è la possibilità di noleggiare per la giornata una bici da trekking tradizionale o elettrica oppure una mountain bike elettrica prenotandola entro giovedì 11 giugno al sito pedaliamoinitalia.it/trat-tour-bici-oriolo/ e ritirarla direttamente il giorno dell’evento alla Torre di Oriolo, dove dovrà essere riconsegnata a fine percorso.