Degustazioni di vino nel parco con contorno di street food

L’undicesima edizione di Degusto con Gusto torna a Russi per la seconda tappa del tour dedicato al vino. Dopo l’esordio a Bagnara di Romagna, le degustazioni dedicate alle migliori produzioni enologiche nazionali e locali presentate dai sommelier di Ais Romagna tornano a popolare il parco che circonda la Rocca del Castello di Russi venerdì 25 e sabato 26 maggio.

“Wine in the Park”, titolo della tappa, è arricchita dallo street food del Blue’n Green Pub, dalle dolci sorprese messe a disposizioni dal Bar Centrale di Russi, da musica live e dalla splendida cornice offerta dalla mostra di artigianato dal titolo “Ingegnosamente creativo” ad accesso libero.

Dopo la parentesi di luglio, mese nel quale “Degusto con Gusto” si trasforma nell’ “Aperiwine” che precede dalle 18,30 alle 21 le rappresentazioni del Festival Teatrale Muse di Bagnara di Romagna, gli appuntamenti riprendono a fine agosto, con “Degusto con Gusto Wine and Street Food” organizzato nelle giornate del 31 agosto e 1 settembre nel centro storico di Sant’Agata sul Santerno. L’appuntamento, del tutto inedito, sarà seguito dall’ultimo degli eventi in programma, a Cotignola, con i banchi di assaggio schierati per offrire una anteprima della Festa dell’Uva.

Le serate di degustazioni hanno inizio alle 19 e si concludono alle 23. Le degustazioni libere dei vini in esposizione, comprensive di tasca e calice, hanno il costo di 12 euro.

La manifestazione è organizzata dall’Associazione Italiana Sommelier Romagna con il patrocinio dei comuni coinvolti.

Il programma completo è disponibile sul sito: www.degustocongusto.it.