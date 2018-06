Degustazioni e divertimento a km zero: ecco il Festival itinerante del Cibo Contadino

Dal campo alla tavola... a metri zero. Questo lo slogan del primo “Festival itinerante del Cibo contadino”, un viaggio a tappe in poderi, cantine, fattorie e agriturismi per gustare - tra stelle, lucciole e atmosfere a tema - le eccellenze gastronomiche dell'agricoltura ravennate preparate secondo le ricette tradizionali dei cuochi contadini.

Promosso da Coldiretti Ravenna e Campagna Amica, con la regia organizzativa di Alessandra D'Imperio e il patrocinio del Comune di Ravenna, il Festival propone cinque serate a tema (più un appuntamento speciale) in cinque splendidi luoghi immersi nella campagna ravennate, cinque occasioni per riscoprire la genuinità del cibo 100% contadino con menù a filiera corta, ma anche per 'staccare' dal caos della città.

“Si tratta di un evento – ha affermato in conferenza stampa Massimo Cameliani, assessore all’Agricoltura e Sviluppo economico – di cui l’amministrazione condivide gli obiettivi e le finalità, rientrando nell’azione di valorizzazione dell’agricoltura e dei prodotti tipici in un quadro di sinergie e collaborazioni in grado di fare rete e mettere a sistema l’offerta locale a favore di residenti e turisti alla ricerca della qualità, della genuinità, della stagionalità e del consumo di prodotti freschi”.

Dal 20 giugno al 5 settembre, le tappe del Festival andranno a scandire – tra agripicnic, degustazioni, concerti e animazione a tema – l'intera estate di Campagna Amica, il circuito Coldiretti che unisce aziende agricole e agriturismi in una rete esclusiva nata per diffondere e promuovere tra i cittadini/consumatori una cultura del cibo basata su certezza dell’origine, qualità, stagionalità.

LE CINQUE TAPPE (inizio serate ore 20)

Mercoledì 20 giugno - Nel Labirinto di Mais (Azienda Galassi Carlo, via Roma 111 Alfonsine)

Il cammino tra il cibo contadino si aprirà tra le dolci note d'arpa di Marta Celli e il fascino del Labirinto effimero dell'Azienda agricola Galassi Carlo, il labirinto di mais più grande d'Europa, tutto da visitare.

Ad allietare il palato, l'antipasto romagnolo e il barbecue sotto le stelle con le carni di mora romagnola certificata dell'Azienda Agricola Ca' ad La' di Brisighella e il gelato artigianale made in Ravenna di 'Panna & Fragola'. In abbinamento con la cena le birre agricole del Birrificio La Mata di Solarolo e i vini della cantina Ravagli di Ragone. Area wellness con 'lettura del piede' e trattamenti di riflessologia dello Studio Alessandra Casalini. Durante la serata attivo l'angolo della 'spesa contadina' con i produttori Campagna Amica e vetrina dell'artigianato artistico 'homemade'. Prenotazioni al 335 8335233

Venerdì 29 giugno - I ruggenti anni 50 & 60 (Azienda agricola Alessandra Ravagli, via Argine Destro Montone 220, Ragone di Ravenna)

Atmosfera vintage per la seconda tappa con la musica d'autore di Vittorio Bonetti, oggetti e ricordi del tempo passato (gradito abbigliamento a tema) e angolo del trucco 'pin-up' di Barbara Stella Make Up.

Cena curata dall'agrichef Gianluca Martelli: tagliere di formaggi del caseificio Boschetto Vecchio con confetture e saba, crostino alle erbe e crackers di brise, lasagna estiva con verdure dell’orto, uovo di gallina in camicia con asparagi, ciambella romagnola.

Degustazione abbinata con i vini della Cantina Alessandra Ravagli.

Durante la serata attivo come sempre l'angolo della 'spesa contadina' con i produttori Campagna Amica e vetrina dell'artigianato artistico 'homemade'. Prenotazioni 347 8884547

Giovedì 12 luglio - Agri Wellness all'azienda Agriturismo Martelli (viale Spinelli 10, Borgo Montone di Ravenna)

Una serata dedicata al benessere del corpo e della mente: cibo sano e genuino, trattamenti rilassanti, musica e natura della fattoria didattica. Cena con le prelibatezze di stagione curata dall'agrichef Gianluca Martelli, le 'coccole' della scuola Shiatsu MiChi e dell’operatrice olistica Marina Casadei, note pop con i Majika Musica e rinfrescanti centrifugati di frutta e verdura de La Dispensa del Colibrì.

L'agrimenù della serata prevede: Tartare di melone e prosciutto, Tortelli di melanzane e caprino, Spiedone di carni bianche con contorno di verdure, Semifreddo alla frutta

Prenotazioni allo 0544 401744

SPECIALE – 19 luglio – “L'agricoltura rosa sotto le stelle del Canale Naviglio”

Le eccellenze agricole prodotte e firmate dalle imprenditrici di Coldiretti Donne Impresa protagoniste del mercato e del pic-nic nell’aia di Casa Contessi (via Canale Naviglio 26, Bagnacavallo) Musica dal vivo con i “Solecontro”

Venerdì 27 luglio - Serata Country al Bosca Ranch (via Bosca 64, Ravenna)

Un salto nel selvaggio west a due passi da Ravenna per vivere una serata a tutto country con la musica a tema della Crazy Bulls Band, scuola di ballo per veri cowboy e battesimo della sella per i più piccoli (dalle 19 alle 21). Non mancherà ovviamente il vero 'rancio' contadino con il 'Bosca Hamburger' di Fassona accompagnato da patatine fritte, la birra 100% agricola del Birrificio La Mata e i vini autoctoni di Romagna. Per chiudere in dolcezza l'agrigelato di 'Panna & Fragola'. E per i veri duri spuntino di mezzanotte attorno al falò con uova allevate a terra e pancetta. Prenotazioni 339 4485162

Mercoledì 5 settembre - Festa della Vendemmia (Azienda Agricola Alessandra Ravagli, via Argine Destro Montone 220, Ragone di Ravenna)

Per la quinta e ultima tappa del nostro cammino nella campagna e nel vero cibo contadino si torna alla Cantina Ravagli di Ragone e si celebra il vino e la vendemmia. Cena a tema in collaborazione con Agriturismo Castagnolo e Azienda Agricola Ca' ad La' (Antipasto del Castagnolo, porchetta di mora romagnola con contorni, gelato con uva caramellata). A seguire visita della cantina con degustazione e spazio agli aneddoti 'divini' del 'Viaggio in Romagna alla ricerca di un vino ancestrale' intrapreso da Francesco Antonelli (special guest Rudy Gatta). Prenotazioni 347 8884547

COME PARTECIPARE: E' sempre necessaria la prenotazione contattando direttamente i numeri indicati in ogni evento. Menù bimbi 0-5 anni gratuito, dai 6 ai 10 anni euro 10.

Ulteriori informazioni e aggiornamenti sulla pagina Facebook Campagna Amica Ravenna.