Degustazioni golose per apprezzare storia e sapori del borgo romagnolo

Con “Borgo di mezza estate” a Bagnara di Romagna arrivano due serate all'insegna della scoperta storica e del gusto, grazie alla collaborazione tra il Museo del Castello e il ristorante “La Locanda” di Bagnara.

Venerdì 10 luglio alle 19.30 ritrovo presso la Rocca Sforzesca per una visita guidata al borgo medievale, per ripercorrerne la storia secolare con aneddoti e curiosità. A seguire, degustazione in cassetta nella corte della Rocca (costo 25 euro).

Venerdì 17 luglio, sempre alle 19.30, il percorso storico si concluderà con Palazzo Fabbri, storico edificio che ospita la Locanda di Bagnara, per una cena di alta gastronomia a base di carne (a 35 euro) o pesce (45 euro).

I posti sono limitati per adempiere alle disposizioni delle misure dell'emergenza sanitaria, ed è obbligatoria la prenotazione al numero 0545 76951.