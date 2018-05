Degustazioni, laboratori e approfondimenti alla Festa della Cooperazione

La Festa della Cooperazione di Faenza, l’evento dedicato al movimento cooperativo, cambia casa e, a partire da quest’anno, si trasferisce nelle centralissime piazza del Popolo e piazza della Libertà. Anche la formula è completamente rivoluzionata rispetto alle precedenti edizioni: le iniziative dedicate al mondo cooperativo sono infatti concentrate in un’unica giornata, quella del 2 giugno, mentre la tradizionale Santa Messa si tiene nel Duomo cittadino domenica 3 giugno alle 11.

Tra gli eventi da segnalare, oltre agli stand delle cooperative, gli approfondimenti del pomeriggio, i laboratori per i bambini, le degustazioni enogastronomiche a partire dalle 17.30 e il concerto dei musicanti di San Crispino alle 20.

"Abbiamo deciso di portare la Festa in pieno centro perché ci teniamo a far sì che i cittadini possano avvicinarsi ancor più facilmente alla cooperazione e alle cooperative - sottolinea Andrea Pazzi, direttore di Confcooperative Ravenna -. Prodotti, servizi e professionalità saranno così ‘esaltati’ nella cornice di una giornata di festa dedicata a tutta la famiglia, con laboratori per i più piccoli, momenti di approfondimento per tutti, degustazioni di prodotti cooperativi e musica".

Gli stand

Il taglio del nastro Festa, giunta alla 26esima edizione, si tiene sabato 2 giugno alle 10 con l’apertura dell’area espositiva: "Le cooperative saranno ‘in mostra’ all’interno di stand dedicati dove potranno dialogare con i cittadini nonché raccontare la propria attività e la propria storia - continua il direttore di Confcooperative Ravenna -. Parliamo di imprese, anche piuttosto conosciute, delle quali spesso si ignora la peculiarità del carattere cooperativo. Dall’agroalimentare al sociale, dalle costruzioni alla comunicazione".

Gli eventi speciali

A partire dalle ore 15 l’area espositiva si arricchisce di alcuni eventi speciali: Cofra, in collaborazione con il Pet Store Conad, allestisce un’area di Photo Pet Set e un’esibizione di Dog Dance mentre le cooperative Gemos, Clai e Kaleidos preparano giochi e laboratori per i bambini.

Grande spazio anche all’approfondimento: sempre a partire dalle 15, nella Sala Bcc Città&Cultura di piazza della Libertà 7, ci sono una serie di incontri dedicati ad alcuni temi centrali del vivere di oggi. Il primo, dal titolo "Sicurezza della propria identità digitale", è curato dalla Bcc ravennate, forlivese e imolese mentre, a seguire, si parla di consumi energetici delle famiglie e di risparmi sulle bollette con la Società Emiliano Romagnola di Utenti e l’intervento "Verso il mercato libero per luce e gas di casa". Alle 16,30 Gemos dedica un piccolo spazio a nutrizione e salute con l’incontro "Etichetta nutrizionale. Importanza dell’etichetta nella scelta dei prodotti alimentari". Infine, alle 17,15, sarà la volta di Kaleidos con l’approfondimento dedicato alle famiglie e agli educatori "Cosa ci insegnano gli adolescenti sul sesso".

Dalle 17, in piazza del Popolo, le cooperative Caviro, Clai e Agrintesa promuovono degustazioni guidate di vini e prodotti cooperativi mentre alle 19,30 è la volta dell’estrazione della Lotteria della cooperazione, ormai immancabile appuntamento della Festa. La giornata si concluderà con lo spettacolo dei Musicanti di San Crispino in programma alle ore 20.

Le degustazioni

Dalle 17 partono le degustazioni enologiche gratuite. L’iniziativa è dedicata in modo particolare alle etichette d’eccellenza del territorio tra le quali trova spazio anche Bolé, l’esclusivo spumante tutto romagnolo nato all’interno del progetto Novebolle.

Le degustazioni, guidate da un sommelier, sono in programma alle 17, alle 18 e alle 19 e sono aperte a un numero massimo di 12 persone ciascuna. La partecipazione è gratuita, previa iscrizione, fino a esaurimento posti (è possibile prenotare il proprio calice in mattinata presso lo stesso stand).