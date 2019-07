Degustazioni, prodotti tipici, arte e vecchi mestieri "A spasso sotto le stelle"

Oltre quaranta fra associazioni, artisti, artigiani e imprese del territorio danno vita giovedì 18 luglio a partire dalle 20 alla grande festa d’estate A spasso sotto le stelle lungo il Canale Naviglio, quattordici tappe che animano il percorso ciclopedonale del Canale Naviglio Zanelli, fra Bagnacavallo e Villa Prati.

L’iniziativa, promossa dal Comune di Bagnacavallo e dal Consiglio di zona di Villa Prati con la Pro Loco di Bagnacavallo, si svolge nelle aree pubbliche e nelle corti private delle case lungo via Destra Canale Naviglio.

Degustazioni di vino, frutta e prodotti tipici, mostre d’arte, fotografia e artigianato, vecchi mestieri, punti informativi, solidarietà, musica e animazioni saranno proposti nelle varie tappe e i visitatori potranno muoversi liberamente, a piedi o in bicicletta. Dalle 19 sarà inoltre aperto lo stand gastronomico nell’area parrocchiale di Villa Prati.

Sarà disponibile il servizio gratuito di navetta grazie alla cooperativa sociale Il Mulino e all’associazione Villanova Insieme. Il servizio navetta collegherà i due capolinea con corse ogni 25 minuti dalle 20 alle 23.30 e fermate nei principali punti lungo il Canale Naviglio (di fronte all’Agrozoo, incroci via Viola Graziani, carraia Romita, piazzale Chiesa Villa Prati e piazza Don Succi a Villa Prati).

Questo il programma sintetico delle quattordici tappe:

1. Il ristoro dell’alpino (via Cogollo 10): Stand gastronomico a cura del Gruppo Alpini di Bagnacavallo

2. Per le papille e non solo (cantina Le Romagnole): Degustazione di vini sfusi a cura di “Le Romagnole”

3. Cappelletti animati (civico 10): Ristoro e animazioni a cura dell’associazione L’isola che non c’è; casetta bar a cura di Nella & Luis

4. Guardando... gustando... ascoltando (Molino Quercioli, civico 16): Apertura straordinaria del Molino Quercioli con assaggi e vendita; Degustazioni a cura di associazione L’incontro, azienda agricola Daniele Longanesi, Forno Rambelli, gelateria artigianale Mambo, Caffè il Ponte, Pasticceria Tiffany, Associazione Fuori Posto; Punto informativo del Lions Club Bagnacavallo con degustazione di torte e granite; Artigianato e laboratorio di intreccio del salice e dell’erba palustre a cura dell’associazione Civiltà delle Erbe Palustri; mostra fotografica del Laboratorio Il Forno; Esposizione del laboratorio di stampe degli Amici dello Ior, gruppo di Mezzano; Improway, piccoli spettacoli di improvvisazione teatrale a cura di 05QuartoAtto

5. Golosità d’estate (civico 18): I vini dell’Azienda Zini; Porchetta, arrosti e salumi a cura dell’azienda agricola Testa Lara

6. Fritti insieme (civico 20): Il pesce fritto a cura dell’associazione Villanova Insieme

7. Tra frutteti e vigneti (civico 22): Degustazioni di vini, frutta e olio a cura di Agrintesa; Punto informativo Admo, Aido e Ail; Musica dal vivo del gruppo Maya Basta

8. Per tutti i gusti (civico 24): Bevande, frutteria, crêpes e arrosticini a cura della Casa della Birra; Set fotografico a cura del Nuovo Circolo Fotografico di Fusignano

9. Agricoltura rosa sotto le stelle (casa Contessi)

L’agri-aperitivo di Donne Impresa-Campagna Amica alla scoperta delle eccellenze del territorio; i cesti e gli intrecci di Maria Luisa Baldini; Musica dal vivo con Elisabetta e Claudio; Punto informativo dell’associazione Demetra – Donne in aiuto

10. Musica e dintorni (vecchio mulino di Villa Prati, civico 34): Corte in musica con il gruppo Via Emilia Ponente 6 a cura della famiglia Ricci

11. Un Ponte in Musica (ponticello storico a dorso d’asino): Dalle 19 una piccola orchestra della Scuola di musica si presenta con un repertorio di musiche irlandesi, a cura dell’Associazione Doremi

12. Mettiamoci in gioco (casa Zannoni, civico 36): Spazio ludico con carte, dama e scacchi a cura di Saltinmente aps; Dolci, zucchero filato e bibite

13. Andiamo a camminare (cortile chiesa Villa Prati): Punto informativo del Nordic Walking Bassa Romagna e dimostrazioni con discesa sicura dal campanile a cura di Cai - Club Alpino Lugo

14. Coro di sapori e musica (area parrocchiale, civico 71): Cena a partire dalle 19 con menu di piatti tipici a cura di circolo Anspi Don Succi e Associazione Amici di Neresheim; Degustazione vini dell’azienda agricola Gabriele e Giancarlo Ballardini; Intrattenimento musicale con canti gospel del coro The Colours of Freedom