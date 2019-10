“Delitto d’onore a Ravenna”, Laura Gambi e Laura Orlandini raccontano il caso Cagnoni

Paral di uno dei casi di cronaca nera più noti degli ultimi anni il libro “Delitto d’onore a Ravenna. Il caso Cagnoni” di Laura Gambi e Laura Orlandini, che viene presentato da Sos Donna a Faenza durante l’incontro con le autrici che si tiene al “Nove100 Caffè” (Corso Mazzini, 69/A) sabato 19 ottobre alle ore 18.00.

Ravenna, una famiglia molto in vista, una coppia all’apparenza perfetta, un’immagine esteriore di successo: ma il quadretto va in frantumi il 16 settembre 2016, quando Giulia Ballestri, moglie del noto dermatologo Matteo Cagnoni e madre di tre figli, viene uccisa con inaudita violenza a colpi di bastone e rinvenuta tre giorni più tardi nel sotterraneo di una villa di famiglia. Accusato del delitto è il marito che, freddamente, tenta di occultare le molte prove a suo carico disseminate tra Ravenna e Firenze, città in cui è cresciuto. Pur continuando a proclamarsi innocente, verrà condannato all’ergastolo, provvedimento confermato in seguito alle udienze del processo d’Appello che si è svolto a Bologna a fine settembre 2019.

Laura Gambi è autrice di saggi e romanzi e scrittrice per il teatro, ha lavorato in servizi rivolti alle e agli immigrati e si occupa di progetti di promozione culturale, mentre Laura Orlandini è ricercatrice e referente didattica presso l’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età contemporanea di Ravenna e ha dedicato gran parte della sua attività di ricerca alla storia ravennate e romagnola.