"Delitto d'onore", il caso Cagnoni raccontato da Laura Gambi e Laura Orlandini

Venerdì 27 settembre, ore 18.00, alla Libreria Feltrinelli di Ravenna viene presentato il libro di Laura Gambi e Laura Orlandini: "Delitto d'onore a Ravenna. Il caso Cagnoni".

Ne parla con le autrici la sociologa Raffaella Sutter. "Delitto d'onore" racconta dell'omicidio di Giulia Ballestri, per il quale l'anno scorso il marito Matteo Cagnoni è stato condannato all'ergastolo.

Una famiglia molto in vista, una coppia all’apparenza perfetta, un’immagine esteriore di successo: ma il quadretto va in frantumi il 16 settembre 2016 quando Giulia Ballestri, moglie del noto dermatologo Matteo Cagnoni e madre di tre figli, viene uccisa con inaudita violenza a colpi di bastone e rinvenuta tre giorni più tardi nel sotterraneo della villa di via Padre Genocchi. Accusato del delitto è il marito che, freddamente, tenta di occultare le molte prove a suo carico disseminate tra Ravenna e Firenze, città in cui è cresciuto. Pur continuando a proclamarsi innocente, verrà condannato in primo grado all’ergastolo. Nel libro le autrici ricostruiscono i fatti, basandosi sulle carte processuali e sulle testimonianze rese da amici, parenti, amanti e ripercorrono la storia della potente famiglia ravennate, che negli ultimi cento anni ha avuto un ruolo di primo piano sulla scena pubblica. "Il seguitissimo dibattimento - si legge - ha scandagliato la vita intima dei coniugi, lasciando emergere il quadro di un’esistenza alto borghese invischiata in una spirale di violenza subdola, in cui l’uomo è garante di valori arcaici quali l’onore, l’indissolubilità del matrimonio, l’obbligo della donna alla fedeltà".