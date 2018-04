Delizie di mare e spettacoli a volontà alla Sagra della Cozza

A Pinarella si svolge la 7^ Sagra “inCOZZAti”, dal 27 aprile al 1 maggio in Piazzale dei Pesci, apertura Stand gastronomico ore 12.00 (pranzo) e ore 18.30 (cena), menù a base di pesce: cozze alla marinara, risotto, fritto misto, seppie con i piselli, patatine fritte e in collaborazione con il Comitato Genitori Scuola Alberto Manzi di Tagliata, verranno proposti dolcetti e sorbetto.

In contemporanea: animazione per adulti e bambini, mercatino gastronomico e hobbista, il Cardo di Cervia , gonfiabili per i piccoli visitatori, senza dimenticare che la manifestazione si svolge proprio vicino al verde ed attrezzato parco della Riviera dei Pini, dove i bambini hanno libertà di movimento.

I Volontari dell’Associazione Proloco Riviera dei Pini, curano fin nei minimi dettagli l’organizzazione di “inCOZZAti”, l’allestimento della tensostruttura, l’organizzazione del servizio della cucina, soprattutto con la preparazione delle pietanze con ingredienti locali, le cozze di Cervia sono protagoniste, oltre agli ingredienti ricercati per la qualità, per soddisfare il palato dei visitatori.

Venerdì 27 aprile, si anticipa l’apertura dello stand, alle ore 19.00, con la “Cena per le scuole” parte del ricavato verrà devoluto alle due scuole del territorio, Scuola per l’Infanzia “Casa dei Bimbi 2” e Scuola Primaria “A. Manzi”, si invitano tutte le famiglie e i bambini a partecipare.

Sabato 28 Aprile la serata sarà allietata da una live band.

Quest’anno si è voluto valorizzare anche la Pineta, includendo all’interno del programma la prima corsa podistica di beneficenza, in modo che i visitatori possano trascorrere del tempo per il proprio benessere e occasione per scoprire i percorsi della Pineta.

Domenica 29 Aprile: ore 10.30 Partenza Corsa podistica “Riviera dei Pini” si svolgerà quasi completamente in Pineta da Tagliata- Pinarella – Zadina, percorso da 16 km oppure 8 km, il ricavato verrà devoluto alla Parrocchia di Tagliata per allestire e rinnovare il parco giochi. A tutti gli iscritti (quota pettorina € 10,00) verrà offerta una porzione di risotto presso lo stand gastronomico “inCOZZAti” . E’ possibile scaricare il modulo di iscrizione alla Corsa Podistica https://www.rivieradeipini.it/wp-content/uploads/Modulo-Iscrizione.pdf

Domenica 29 aprile, ore 11.00, si terrà un'esposizione di Auto Ferrari nel piazzale dei Pesci.