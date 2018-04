Delizie vegan da gustare

Venerdì 27 aprile è in programma una cena vegan con Enpa Ravenna presso Hostaria Kirecò in via Don Carlo Sala a Ravenna.

La Cena Vegan è costituita da antipasto, un bis di primi, un bis di secondi con contorno e dolce al costo di 25 euro, bevande escluse.

Parte del ricavato della cena viene devoluto ad Enpa Ravenna.

Le cene vegan a buffet sono organizzate dall'associazione Succede di Tutto (già organizzatrici del Festival Vegan Ravenna #veganintlamuraia).

Prenotazione obbligatoria al 333 6117894.