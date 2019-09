Parte il "Deriva Festival": l’artista Oscar Dominguez per riqualificare il "Deserto Rosso"

Domenica 29 settembre, alle 14,30, nella Sala Nullo Baldini di Ravenna (Via Guaccimanni 10) prende il via il progetto Deriva Festival.

Deriva Festival nasce come restituzione del percorso condiviso all’interno del progetto europeo Creative Spirits- Urbact II che, attraverso lo scambio di buone pratiche nell’ambito della rigenerazione urbana tra nove città europee, ha visto la Darsena di Ravenna ripensata come luogo dell’innovazione, sociale, antropologica, culturale. Deriva Festival, curato da tre degli stakeholder di Creative Spirits (Almagià- Rete di Associazioni, Magazzeno Art Gallery e Meme Exchange).

Deriva quindi si svillupa come azione di reinvenzione degli spazi verdi residuali, critici o non valorizzati, della città attraverso l’azione artistica, paesaggistica e partecipativa. Per la parte paesaggistica partner è il Comune di Ravenna che, in team con i coordinatori di Deriva, rivede ognuna delle aree in chiave di sostenibilità, in linea con i 17 obiettivi di Sviluppo Sostenibile sanciti dall’ONU.

Per la tappa zero del Deriva Festival la prima area scelta è il Giardino “Il Deserto Rosso”, unico spazio verde in testa alla Darsena, collocato davanti al Darsena PopUp. Per l’azione artistica è stato coinvolto l’artista Oscar Dominguez, che realizzerà un’opera capace di dialogare con il luogo e la comunità. L’azione sul Parco Deserto Rosso, sia in termini di co-progettazione e intervento sull’area verde sia dell’intervento dell’artista, è prevista dal tardo autunno 2019 alla primavera 2020.

Le curatrici del progetto sono Alessandra Carini (Magazzeno Art Gallery), Elisa Greco (Meme Exchange) e Sabina Ghinassi (Almagià-Rete di Associazioni).

Oscar Dominguez è un artista argentino che, dal 1999 vive e lavora a Faenza. Ha partecipato a diverse mostre sia in Italia che all’estero, tra cui la Biennale Internazionale del Cairo (Egitto) e il 55° Concorso Internazionale della Ceramica d’Arte Contemporanea al Museo Internazionale della Ceramica di Faenza.