Il ritorno del design ceramico con l'esperto Franco Mello

Nell'ambito del progetto "L'Artigianato e l'Arte nella ceramica, fra tradizione e innovazione", l'ISIA di Faenza, propone due conversazioni con due protagonisti del design ceramico che parleranno della loro ricerca, del ritorno del design ceramico nelle industrie culturali creative e del ruolo di Faenza.

La prima di giovedì 17 ottobre, alle 18, dal titolo "Maneggiare con cura. Tentativo per una progettualità seriamente scanzonata" sarà con Franco Mello.

Franco Mello insegna "Disegno Industriale per la Comunicazione Visiva" presso il Politecnico di Torino ed è noto per avere progettato nel 1972 insieme a Guido Drocco, per l'azienda Gufram, il Cactus in poliuretano schiumato espanso, oggetto che allora rivoluzionò il modo rigido e statico di disegnare l’arredamento d’interni e giocava in maniera ironica tra il dentro e il fuori dell’abitare.

Mello si occupa anche di packaging, grafica, editoria e arte. Ha lavorato per la radio e la televisione (ad esempio, nel 1977 nel programma "La scatola dei giochi" di Nico Orengo con Bruno Munari), disegnato cataloghi e manifesti per numerosi artisti, dall'Arte Povera alla Transavanguardia, tra cui Piero Manzoni, Giulio Paolini, Giuseppe Peone, Alberto Burri, Yves Klein, Bridget Riley e Pinot Gallizio.

La seconda, dal titolo "Tradizione, tradimento, traduzione. Innovazione e lignaggio artistico" sarà il 24 ottobre, alle 18, con Andrea Anastasio.