Detective e killer a confronto con Enrico Cetta ed Elide Ceragioli

Sabato 3 marzo alle 18 si tiene una doppia presentazione alla libreria Liberamente in viale Alberti a Ravenna: Enrico Cetta presenta "L'ombra crudele del passato" mentre Elide Ceragioli presenta la serie di gialli de "La squadra".

L'incontro viene moderato da Giuseppe Cuminatto.

L'ombra crudele del passato.

Jack Doran, brillante detective della polizia di New York, è a capo delle indagini atte a smascherare un omicida seriale con uno strano feticismo per la puntualità; da qui il soprannome “Clock” affibbiatogli dalla stampa. Il killer, infatti, è solito scrivere accanto al corpo delle sue vittime un orario, sempre lo stesso: le 07:00 pm.

Ad aiutare il detective Doran interviene Leonard Harris, figlio del defunto psicologo Benjamin Harris che, durante la sua carriera lavorativa, aveva più volte collaborato con la polizia di San Francisco per risolvere casi di delitti perpetrati da maniaci o da individui con gravi disturbi mentali. Come il giovanissimo Micheal Dean, che a soli quindici anni si macchiò dell’omicidio dei genitori, e di cui il dottor Harris si occupò fino al 1982, anno del rovinoso incendio che distrusse l’istituto dove il ragazzo era in cura. La collaborazione dei due specialisti, Leonard e Jack, risulterà decisiva per svelare l’identità di Clock e per portare alla luce le ombre di un passato a lungo tenuto nascosto.

Enrico Cetta è nato a Faenza nel 1979. Batterista, è appassionato di cultura americana e musica rock sin dall'adolescenza. Con Sensoinverso Edizioni ha pubblicato nel 2015 Election day e nel 2016 L’occhio del demone. L’ombra crudele del passato è il suo primo romanzo con Augh!.

"La Squadra” serie poliziesca in 4 tempi.

Una torrida e afosa estate fiorentina accoglie sei ispettori accomunati dalla professione, ma tanto diversi tra loro da essere lo specchio delle più diverse componenti della società italiana contemporanea. Il corso di aggiornamento che li ha fatti convergere a Firenze dai confini della penisola si trasforma in concreta attività investigativa grazie alla comparsa di un nuovo “mostro” sulla scena toscana.

L’intreccio del lavoro con i problemi della vita quotidiana, della professionalità con l’umanità, della vita con l’azione, del sentimento con il dovere trasformerà sei individui in un gruppo: “LA SQUADRA”

Carlo Dallolio, “Dalloliorompicoglionicarlo” era il suo soprannome e quasi ne andava fiero, piemontese, apparentemente bonaccione e distratto, appena divorziato, aveva riletto attentamente le schede dei suoi colleghi: Gabriella Franchi, fiorentina residente a Genova, anni 34, nubile, due lauree, legge ed informatica, perfetta conoscenza dell'inglese e del tedesco. Palermo Antonio, siciliano, 30 anni, folgorante carriera in polizia per le indubbie doti investigative e la conoscenza di trame occulte. Gilli Anna, friulana, solo successi sulle sue belle spalle, ma, inspiegabilmente, un basso punteggio alla selezione. Giovanni Marras, sardo, il più vecchio, 43 anni, piccolo e segaligno, ma tenacissimo che una volta individuata la preda non la mollava più. Infine Fantacci Piero, senese, 41 anni, duttile e fantasioso, capace di inventarsi ardite soluzioni ai casi e di azzeccarci quasi sempre.

Questi i protagonisti che, convocati a Firenze per un corso di aggiornamento coordinato da Mattia Lombardi, trovano occasione di mettere alla prova le loro capacità professionali grazie ad una serie di delitti che il “mostro” firma evirando le vittime. I valori umani di ognuno diventano il collante più vero per tener la squadra unita.

Elide Ceragioli è medico neuropsichiatra-infantile, è nata a Massa nel 1954 e vive alle porte di Firenze. Felicemente sposata dal 1982, ha due figli: Andrea e Chiara. Ha già pubblicato i romanzi La libertà delle foglie morte e Il falco e il falcone, oltre alla raccolta I colori dell’albero e altri racconti. Collabora con articoli e pubblicazioni a periodici quali “Missioni OMI” e “Toscana Oggi”. La sua prima uscita in libreria risale agli anni ‘70 con "Cristiana a modo mio". Con SensoInverso ha pubblicato cinque romanzi di cui quattro sono la serie LA SQUADRA, nell'ordine: "Non sai mai chi puoi incontrare", "Mele marce per la squadra", "Le tentazioni dell'ispettore Dallolio", "Fuori dalla tela del ragno".