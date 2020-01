Di nuovo in scena "La Classe", la premiata pièce sul disagio giovanile

Dopo il recente debutto del ri-allestimento al Teatro Tor Bella Monaca di Roma, giunge al Teatro Comunale Walter Chiari di Cervia La Classe, co-produzione di Accademia Perduta/Romagna Teatri, Società per Attori e Goldenart Production. Lo spettacolo va in scena martedì 4 e mercoledì 5 febbraio alle ore 21 per la rassegna di Prosa 2019/20 del Teatro Chiari.

La Classe è un testo del drammaturgo Vincenzo Manna, interpretato da Claudio Casadio, Andrea Paolotti, Brenno Placido, Edoardo Frullini, Valentina Carli, Andrea Monno, Cecilia D’Amico e Giulia Paoletti, con la regia di Giuseppe Marini.

Una pièce sul disagio giovanile contemporaneo tra conflitti e riscatto sociali che vede al centro dell’azione un professore che, alla sua prima esperienza professionale, si trova di fronte a una classe di studenti difficili, ragazzi giovani e arrabbiati che vivono ai margini della società.

Claudio Casadio, Andrea Paolotti, Brenno Placido e gli altri attori della pièce saranno inoltre protagonisti dell’Incontro con gli Artisti che si terrà mercoledì 5 febbraio alle ore 18 presso il Ridotto del Teatro Chiari (l’ingresso all’incontro è gratuito).

Biglietti: da 24 a 12 euro.