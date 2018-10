Di qua o di là? La gara di orienteering in centro

Domenica 21 ottobre, la Commissione di Alpinismo Giovanile del Club Alpino Italiano di Ravenna, in collaborazione con l’Assessorato all’Ambiente del Comune di Ravenna, organizza una gara di Orienteering nelle vie del centro storico della città, rivolta ai ragazzi di età compresa tra gli 8 e i 18 anni.

Il ritrovo è alle ore 9, presso il Planetario (Giardini Pubblici), ore 10 inizio gara, ore 12,30 termine.

Sono previsti Gadget per i concorrenti . La partecipazione è completamente gratuita.

Informazioni e iscrizioni in sede CAI , in via Castel San Pietro 26, il Giovedì dalle 20,30 alle 22,30 o telefonando a Enrico Montanari 339 6486374