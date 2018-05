Reading poetico "Di versi per versi" in una "terra di confine"

Una serata per portare un contributo che guarda alla bellezza e all'arte attraverso le immagini e le emozioni che scaturiscono dai versi. Si chiama Di Versi Per Versi. Allegagioni poetiche in “Terra di Confine” l'evento che si tiene domenica 20 maggio alle ore 18,00 nella sede del Circolo culturale il Confine di Massa Lombarda (Via Stradone, 22 - fraz. Villa Serraglio).

Protagonisti del reading poetico sono la poetessa di Assisi Francesca Tuscano, il poeta bolognese Roberto Batisti, i poeti romagnoli Paolo Melandri, Giovanni Scardovi e Giovanni Strocchi. A coordinare l'evento sono il critico d'arte e poeta Alberto Gross e la giornalista Marilena Spataro.

All'evento sono presenti il Sindaco di Massa Lombarda, Daniele Bassi e l'Assessore alla Cultura, Andrea Bruni. Durante la pièce poetica è prevista la proiezione del video In illo tempore, realizzato in coincidenza della omonima mostra di scultura, tenutasi nel 2011, nella Rocca di Cento di Ferrara. Il video "racconta" magistralmente dello stretto legame che intercorre tra le arti visive e la poesia. Nel filmato, le immagine delle opere al tempo in mostra, sono "narrate" dalla voce dello scultore e poeta Giovanni Scardovi (presente anche al reading del Circolo Il Confine) che recita i versi di famosi poeti del passato, tra cui Baudelaire, e testi critico-poetici da lui scritti per quella occasione.

Per informazioni: 0545 587541