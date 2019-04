Dialoghi sul contemporaneo: sei appuntamenti per riflettere sul concetto di arte e creatività

L’Accademia di Belle Arti di Ravenna e il MAR Museo d’Arte della città di Ravenna presentano “Dialoghi sul contemporaneo”, una serie d’incontri che da martedì 9 aprile, sempre alle ore 17, Sala Martini del MAR, vedono protagonisti artisti, curatori e studiosi che si interrogano su vari temi inerenti all’arte e alla creatività.

Gli incontri si propongono come un percorso che si snoda attraverso gli eventi pensati per giovani artisti, come la Biennale Giovani Monza con la presenza del responsabile scientifico Daniele Astrologo, la ricerca del sacro nell’arte contemporanea con lo storico dell’arte Leonardo Regano, la riflessione sul rapporto tra arte spazio e natura con il docente di estetica Stefano Righetti e la pittura contemporanea con il sociologo Raffele Quattrone, la visione del fotografo Paolo Simonazzi ed il pensiero artistico di Flavio Favelli, artista contemporaneo.

Gli incontri

9 aprile – Daniele Astrologo Biennale Giovani Monza: creatività emergente dal Piermarini ai Millennials, responsabile scientifico della Biennale Giovani Monza per l’edizione del 2019 e per i quattro anni precedenti

11 aprile – Stefano Righetti Arte, spazio, natura. Docente di Estetica presso l’Accademia di Belle Arti di Ravenna. Le sue ricerche sono rivolte da diversi anni al rapporto tra l’ecologia e il pensiero occidentale.

16 aprile – Leonardo Regano La ricerca del sacro nell’arte dei giovani artisti, storico dell’arte, museologo e curatore. Opera tra Bologna e Verona, dove è stato docente di Museologia all’Accademia di Belle Arti.

18 aprile – Flavio Favelli Il bello inverso artista illustre, autore di opere realizzate con oggetti d’arredamento o d’uso comune. I suoi lavori sono stati esposti in prestigiosi musei nazionali e internazionali.

30 aprile – Paolo Simonazzi presentazione del libro So near so far, Danilo Montanari Editore. Fotografo, ha esposto le sue opere in numerose mostre personali e collettive in Italia e all’estero.

15 maggio – Raffaele Quattrone presentazione del libro NewFaustianWorld. 17 pittori per l’arte del XXI secolo Sociologo e curatore d’arte contemporanea. A queste attività affianca la scrittura: è autore di libri e collabora con il Wall Street International Magazine.