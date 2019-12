Dialogo interreligioso: lo spettacolo “Simeone e Samir"

Ultimo appuntamento a Faenza del 2° Festival itinerante del dialogo interculturale e interreligioso con "Non c'è futuro senza fratellanza e solidarietà". Venerdì 6 dicembre, alle ore 20.45, presso la Casa del Teatro in via Oberdan 7, prende vita “Simeone e Samir: dialoghi notturni tra un cristiano e un musulmano" spettacolo teatrale di Alessandro Berti. Tratto dall'omonimo libro di fratel Ignazio De Francesco, monaco della Piccola Famiglia dell'Annunziata, la comunità fondata da Giuseppe Dossetti a Montesole (Marzabotto).

L'iniziativa è promossa dall'Unione della Romagna Faentina in collaborazione con il Tavolo del dialogo interreligioso e la Diocesi di Faenza-Modigliana con il contributo della Regione Emilia-Romagna. Ingresso offerta libera.

Il una notte di tempesta, alla vigilia di una grande battaglia campale tra l’esercito dei soldati cristiani e quello dei soldati musulmani, due uomini in fuga da quegli accampamenti si rifugiano in una grotta del deserto, dimora di un eremita.

Sono un medico cristiano e uno schiavo musulmano. La convivenza forzata in quella vigilia di guerra li porta a conoscersi, dialogare sul senso della vita, sul perché delle guerre e sul modo di risolverle.

È questa la cornice narrativa che vuole avvincere gli spettatori e portarli a riflettere su temi importanti, cruciali per la vita di tutti i giorni.