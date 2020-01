Diego Ruiz e Fiona Bettanini nella commedia piccante “Orgasmo e pregiudizio”

Il Teatro Binario di Cotignola apre la nuova stagione di prosa.

“Sipario 13”, alla sua ottava edizione, parte sabato 25 gennaio alle 21.00, con l’atteso ritorno di Diego Ruiz che, in coppia con Fiona Bettanini, porterà sulla scena, a 20 anni esatti dal suo primo debutto, “Orgasmo e pregiudizio”, lo spettacolo che è stato un vero fenomeno teatrale sia in Italia che all’estero. Amici dai tempi della scuola, le vite dei due protagonisti hanno proceduto sempre parallele, con diverse storie affettive, ma con quel forte legame che li ha visti affrontare ogni genere di situazione e reciproche confidenze, ma mai era capitato loro di essere così intimi da dover dividere il letto di una camera del motel dove sono stati costretti a fermarsi, perché Fiona ha perduto le chiavi della macchina di Diego. Da quel letto non scenderanno mai, ma su quel letto affronteranno le loro più intime paure, le reciproche curiosità, le debolezze mai ammesse, e riusciranno a confessarsi segreti e tabù mai pronunciati prima. Lenzuola rosse, atmosfera piccante, per un racconto a “luci fortemente comiche”.