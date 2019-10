Dimensioni astratte e fluttuanti per lo spettacolo “Neverwhere”

Si tiene il 31 ottobre, con ingresso dalle 19 alle 21, al Mar di Ravenna (via di Roma 13) la nuova tappa del progetto coreografico del ravennate gruppo nanou: “Neverwhere [prototipo]” creato a partire dalle suggestioni della “Divina Commedia” di Dante Alighieri.

“Neverwhere” è una installazione coreografica in cui lo spettatore viene invitato a entrare e a contemplare. Un viaggio della mente per un percorso immersivo in cui dei performer si affaccendano in una dimensione scenica astratta e fluttuante.

Lo spazio visivo cambia di continuo per mezzo di un dispositivo cromatico-luminoso che enfatizza l’instabilità percettiva.

Neverwhere è un luogo astratto, contemporaneo, né Paradiso né Inferno, abitato al contempo da performer e pubblico, un luogo altro dove la meraviglia è un mondo da attraversare prima di “uscire a riveder le stelle”.

Tutta l’azione scenica e coreografica è volta a generare nello spettatore il desiderio: il desiderio di toccare, di attraversare, di guardare, di avvicinarsi ad un universo sconosciuto.

Biglietti: Ingresso intero € 9; ridotto € 7; studenti € 5.