Direttamente dagli anni '90 giungono gli Oblivians

Gli Oblivians, uno dei gruppi garage punk/punk blues più influenti degli anni novanta, arrivano a Ravenna. Il 20 maggio, chi per anni si è riempito la bocca di quel nome di nove lettere senza avere idea di cosa fosse l’esperienza di un loro live, può rimediare a questo tragico deficit. Con tutto il loro bagaglio di rumore bianco e sangue nero, Eric, Greg e Jack arrivano al Bronson. In apertura, The Jackson Pollock. Inizio ore 21.30.

Un pezzo di storia che è materia viva e pulsante anche in questo 2018, nonostante i 22 anni trascorsi dal loro capolavoro “Popular Favorites” e nonostante di acqua sporca sotto i ponti, da allora, ne sia passata tanta. Beh, in quell'acqua Eric, Greg e Jack hanno continuato a sguazzarci dando vita ad altre band spaccaossa (vi dicono niente nomi come ’68 Comeback, Reigning Sound, Compulsive Gamblers, Bad Times e Cool Jerks, solo per citarne alcuni?) sempre comunque ai margini di un mercato al quale non si sono mai venduti. Quei tre instancabili picchiatori che da un quarto di secolo rovistano nel fango del rock più scarno e viscerale, oggi dissotterrano l'ascia di guerra e tornano in tour. Gente che non ha niente da perdere, ma molto da insegnare: se del blues amate i risvolti punk (o viceversa), se al rock chiedete di torcervi le budella, sarete accontentati, gli Oblivians sono pronti a servirvi su un vassoio d'argento il loro tesoro a bassa fedeltà. “Kill a punk for rock'n'roll”, diceva un loro slogan: se non siete d'accordo, discutetene direttamente con loro il 20 maggio al Bronson di Ravenna. Una data imperdibile, non manchiamo un appuntamento con la storia.

Ingresso: prevendita 15 € + dp http://bit.ly/Oblivians_Bronsono al Fargo o al Bronson Café

Cassa: 18 €