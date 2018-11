Diritto di culto e buona cittadinanza: ne discute il monaco Gianni Giacomelli

A Faenza, venerdì 16 novembre, alle ore 20.30, ultimo appuntamento del dialogo interreligioso. Presso il Centro di Cultura Islamica, in via Galvani, 84/3, Gianni Giacomelli, monaco di Fonte Avellana, tratterà il tema:"Diritto di culto e buona cittadinanza". Introdurrà: Enrico Bertoni, direttore del Museo Interreligioso di Bertinoro.

Gianni Giacomelli è un monaco camaldolese, nato nel 1962 a Bruxelles da genitori italiani originari di Alano di Piave (BL) emigrati dal 1947. All’età di soli tre anni rientra in Italia con la famiglia, dove seguirà i suoi studi, liceo classico, laurea in giurisprudenza a Padova e qualche esperienza lavorativa. Ma nel 2000 entra in monastero nella congregazione camaldolese dell’Ordine di San Benedetto. Riprende quindi gli studi per laurearsi in Teologia cattolica presso l’Università di Strasburgo. Rientrato in Italia, dopo un anno di permanenza a Fonte Avellana viene ordinato presbitero e subito inviato presso una comunità camaldolese in Brasile dove rimane per circa tre anni dedicandosi all’insegnamento. Di nuovo a Fonte Avellana, nel 2011 ne diviene priore.

L'iniziativa si svolge in collaborazione con la Diocesi di Faenza-Modigliana, ha il patrocinio del Comune di Faenza e della Consulta faentina delle associazioni di volontariato e rientra tra le iniziative del progetto "Dialogo, quindi sono, cittadini globali nella comunità locale. Festival itinerante del dialogo interculturale e interreligioso", con il contributo della Regione Emilia-Romagna.