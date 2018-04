Dirvetimento e sport con il torneo di Dodgeball adattato

Il Centro Sportivo Italiano Comitato Provinciale di Ravenna organizza, in data 11 aprile, il 1° Torneo di Dodgeball adattato presso il Palasport “Angelo Costa” in P.zza Caduti sul Lavoro 12 a Ravenna, dalle 9.00 alle 12.00 circa.

Si tratta di una variante del dodgeball adattato per i disabili intellettivo-relazionali.

L’invito è rivolto anche a operatori sociali o semplicemente a coloro che sono interessati a conoscere uno sport adattato di squadra. Infatti è possibile partecipare, anche solo come spettatori o “attivamente” come tifosi.

L'evento è realizzato in collaborazione con la Cooperativa Sociale “La Pieve” e con il Patrocinio di Regione Emilia Romagna, della Provincia del Comune di Ravenna e della Coop. Solco.