Disabili in passerella con il concorso Miss e Mister Europa

Parte dal patron Attilio Mazzoli del noto concorso Internazionale Miss e Mister Europa la sfida ai pregiudizi dedicata quest'anno ai diversamente abili. Il tutto si sviluppa a con la manifestazione Diversamente abili in Passerella che si svolge dal 25 al 27 ottobre al Grand Hotel Azzurra di Lido Adriano.

Uno spazio per l'inclusione nel mondo della moda, della bellezza e dello spettacolo che era nell'aria da diverso tempo.

All'interno della kermesse ci sono diverse sezioni: Miss e Mister Europa, Miss e Mister Over, Bimbi Vip Italia e Miss e Mister Diversity provenienti da tutta Europa, tutti insieme per vincere le barriere della diversità, per vincere la cecità dei pregiudizi.

In questa tre giorni, oltre alle passerelle tanti incontri con i professionisti dello spettacolo, della moda, della passerella, con gli stage e i consigli degli addetti ai lavori.

In giuria Carlo Micolano regista e rè dei Fotoromanzi Grand'Hotel, l'attore Saverio Vallone, l'attrice Maria Asiride l'attore comico di Striscia la Notizia Aldo Musci, il produttore di Mediaset Lello Trivisonne, l'astrologa Rai Terry Alaimo, il coach della musica Alessandro Bentivoglio, Max Nascente, la show girl Jennifer Marti e tanti altri. Una finale per una professione e per l'inclusione, condotta da Pino Guerrera che quest'anno mette al centro le diverse abilità, protagoniste di uno spazio tutto per loro, senza alcun ostacolo come ha precisato Attilio Mazzoli nei vari comunicati ai media, dove la diversità è solo negli occhi di chi non vede oltre.

