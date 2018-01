Rosario Rannisi dal Grande Fratello alla musica live

Sabato 20 gennaio torna il Discoring Bbk con il primo party dell' anno. Ospite della serata è Rosario Rannisi con un Live Dinner Show. Il cantante, già protagonista del Grande Fratello e poi vincitore de La Fattoria arriva nel locale di Punta Marina Terme per un nuovo spettacolo.

A seguire le ospitate Live, in sala grande la Discomusic con i dj's di Radio Studio Delta Marco Genesi e Giampi e l'Animazione di Marco Benini e Paolaccio Sangiorgi.



Apertura locale dopo cena dalle ore 23.00

Ingresso donna 10 € entro le 00.00 consumazione inclusa

Ingresso donna 13 € consumazione inclusa

Ingresso uomo 15 € consumazione inclusa

Ingresso tav disco 15 € accumulativi per la bottiglia al tavolo



MENU' CARNE 30 €

Flan di zucca con mandorle tostate e crema di taleggio, Tortelloni fatti in casa ripieni di ricotta e spinaci con crema di burro e salvia croccante, Tagliata di manzo irlanda con olio brisighello e rosmarino - patatone al forno con sale grosso di cervia, Pasticceria mista



MENU' VEGETARIANO 30 €

Flan di zucca con mandorle tostate e crema di taleggio, Tortelloni fatti in casa ripieni di ricotta e spinaci con crema di burro e salvia croccante, Spiedoni di verdure grigliate e scamorza affumicata su misticanza, Pasticceria mista



MENU' GIROPIZZA AL METRO 25 €

Assaggi di pizza al metro a volontà con gusti misti, Dessert Pasticceria mista. Acqua, vino in bottiglia (una ogni 2 pax) o birra da 66 cl e caffè.



Si prenota al 3663913395