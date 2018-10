"Divertiamoci con la scienza" inaugura la rassegna "Sabato con noi"

Ritorna la rassegna "Sabato con Noi" alla Palestra della Scienza di Faenza. Il primo appuntamento dell'iniziativa, alle ore 16.30, con visita (a ingresso libero) ai locali di via Cavour 7 e laboratori per i partecipanti (si consiglia la prenotazione al 339 2245684). L'incontro, dal titolo "Divertiamoci con la scienza", è curato da Bruno Casadio e Gianpaolo Martelli ed è adatto alla partecipazione di tutti. Saranno presentate varie esperienze laboratoriali, privilegiando l’aspetto ludico, e consentendo, in molti casi, ai partecipanti di provarle in collaborazione con i tutor.

Saranno, in particolare, stimolate in modo divertente l'osservazione e la riflessione su alcuni importanti principi scientifici. Quest’anno la rassegna fa parte dei “Week end della Scienza di Faenza 2018”, manifestazione che fino a fine anno contribuirà alla divulgazione scientifica in collaborazione con il Museo civico di Scienze naturali Malmerendi, il Gruppo Astrofili Faenza e Casa Museo Bendandi.