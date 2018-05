Divertimento e campioni dello sport in spiaggia con Summer4help

Il 26 e 27 maggio torna la seconda edizione, dopo 5anni di fermo, del "Summer4help", una giornata di beneficenza ospitata dal Fantini Club di Cervia, dove i partecipanti possono sfidarsi in giochi di spiaggia.

Tanti sportivi hanno deciso di partecipare da lontano donando gadget autografati da mettere all'asta dal 29 maggio su ebay per un mese.

Tra gli atleti presenti in spiaggia: Francesca Dallapè medaglia d’argento alle Olimpiadi di Rio 2016 nel “3m sincro”, Silvia Zennaro velista italiana specializzata nella classe olimpica laser radial, Matteo Ferrari dal Civ, Tony Arbolino pilota Moto3, Michele Pirro collaudatore Ducati e pilota del Civ, Emanuele Becchis campione olimpionico RollerSky, la squadra Bologna F.C. Femminile e l'ex piota e commentatore Loris Reggiani.

Sabato 26 maggio la festa parte alle 20.00 presso il ristorante del Fantini Club di Cervia (richiesta prenotazione entro venerdi alle 14.00

tav. Cena DYNAMO al summer4help@gmail.com o chiamando al ristorante) con una cena di beneficenza, menu completo e bevande a 35 euro. Il menù: Antipasto di mare con verdure e pesce azzurro dell’Adriatico, Strozzapreti cozze vongole con cassata di pomodorini, Filetto di S.Pietro in crosta al timo, Gelato al cioccolato e panna variegato con crumble.

Durante l'arco della serata si può esser sorteggiati e partecipare al torneo di Beach Volley in programma domenica 27 sempre al Fantini dalle 15.00 alle 17.00.

Domenica 27 alle ore 10 inizia il vero Summer4help. Nell'arco della mattinata giochi di spiaggia guidati da "Dolce Fantasia Animazione", con corsa al sacco e tiro alla fune. Alle ore 12.30 esibizione del corpo di ballo "Jump Dance Studio" e intrattenimento Zumba fino all' ora di pranzo.

Dalle 15 alle 17, si tiene il torneo di Beach Volley e alle 17.00 le premiazioni

Il ricavato va a DYNAMO CAMP Onlus un camp di Terapia Ricreativa, primo in Italia, appositamente strutturato per ospitare gratuitamente per

periodi di vacanza e svago bambini e ragazzi malati, in terapia o nel periodo di post ospedalizzazione.