Divertimento e natura: il brutto anatroccolo e la biciclettata sotto la luna

Con gli ultimi giorni di agosto si avvia alla conclusione anche il ricco programma di iniziative collaterali al Festival Naturae di Lido di Classe.

Nella mattinata di giovedì 23 agosto si chiude il programma di appuntamenti per i più piccini "Il lido delle favole". Alle 10, alla pineta di Lido di Classe, Luisa Antonella e Daniele raccontano Il brutto anatroccolo.

Sempre giovedì ma alle 17 proseguono le pedalate guidate curate da Angelo Gasperoni dell'associazione culturale"Umberto Foschi". L'escursione è particolarmente suggestiva perché si compie per buona parte in notturna: si andrà a visitare l'antico porto di Classe al chiaro di luna, con partenza alle 17 e rientro previsto per le 23.

Infine nella mattinata di venerdì 24 si chiude anche il ciclo di laboratori "Pratica...mente al mare": L'appuntamento alle 10 e al bagno Katia di via Pessagno 16 con "Ricordi d'estate", laboratorio con i profumi dell'Adriatico per portare a casa un ricordo dell'estate, a cura dell'Associazione tra le nuvole.

Tutti gli eventi sono gratuiti; per informazioni, 340 3553816