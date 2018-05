Divertimento e sport al Baby Olimpic Day

Si svolge sabato 5 maggio il Baby Olimpic Day. L’evento, organizzato dalla Fipsas Ravenna, Libertas nuoto Ravenna e Pirilanpo animazione per bambini è alla sua sesta edizione ed è gratuito e aperto a tutti.

Una giornata all’insegna dello sport e di tante attività all’aperto per i piccoli protagonisti presso il centro Federale Le Ghiarine, via Romea sud, 564 a Fosso Ghiaia.

Il Baby Olimpic Day inizia alle 9.00 di mattina. Circuiti a cavallo, baby dance e prime esperienze di pesca sportiva sono le attività con le quali, nella prima parte del pomeriggio, i bambini si possono cimentare. Il tutto accompagnato da trucca bimbi per i più piccini.

In un secondo momento i piccoli atleti sono suddivisi in squadre con i nomi degli animali e iniziano le “gare olimpiche”. Tiro alla fune, pallacanestro, vari percorsi di agilità, giochi motori e di coordinamento con la palla e con l’acqua saranno le prove con le quali i bambini si divertono.

Alla fine della giornata una super caccia al tesoro.