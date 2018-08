Tra divertimento e solidarietà: la finalissima della Bobo Summer Cup

E’ in arrivo sulla spiaggia del Fantini Club la tappa finale dello spettacolare torneo di Foovolley organizzato da Bobo Vieri e Stars On Field: Bobo Summer Cup presented by DAZN.

L’evento organizzato e promosso da Bobo Vieri che ha portato sulle spiagge d’Italia sport, divertimento e grandi ospiti si prepara al gran finale a Cervia, al Fantini Club, dal 9 al 12 agosto.

Non solo sport, mare e divertimento ma anche grandi progetti di solidarietà. Quest’anno la Bobo Summer Cup ha scelto come charity partner Heal Onlus l’associazione che, in collaborazione con l’Ospedale Bambino Gesù di Roma, sostiene un progetto di ricerca per il profilo di metilazione dei tumori cerebrali, i tumori solidi più frequenti tra i bambini.

Si comincia giovedì 9 agosto, 20.30, con la cena di gala di beneficenza a favore di Heal Onlus. Tra gli ospiti già confermati presenti alla cena vi saranno Elena Santarelli e Bernardo Corradi. La quota di Euro 100 sarà devoluta a favore di Heal Onlus.

Venerdì 10 agosto dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 20.00 si svolge il torneo amatoriale di footvolley (32 squadre - FREE ENTRY).

Sabato 11 agosto continua il torneo amatoriale dalle 10.00 alle 12.30, ingresso gratuito in mattinata e poi a pagamento nel pomeriggio, dalle 15.00 alle 17.00. Dalle 17.00 alle 20.30: Bobo on the beach (Ingresso a pagamento).

Il programma termina domenica 12 agosto. Dalle 10.00 alle 12.30 torneo amatoriale (FREE ENTRY), poi a pagamento dalle 15.00 alle 17.00.

Infine dalle 17.00 alle 20.30: FINALISSIMA con Bobo (Ingresso a pagamento).

BIGLIETTI

I biglietti dell’evento sono in vendita presso i rivenditori del circuito VivaTicket. Il costo (al netto delle commissioni) è di 10 euro e consente di assistere ai match del sabato e della domenica a partire dalle ore 15.00. Maggiori informazioni su www.vivaticket.com

In alternativa è possibile acquistarli anche presso la reception del Fantini Club (Lungomare G. Deledda 182, 48015 Cervia, RA. tel. 0544/956519)

ISCRIZIONI AL TORNEO AMATORIALE

La formula del torneo prevede la partecipazione di 32 squadre con un tabellone a eliminazione diretta. La squadra vincitrice del torneo sfiderà domenica 12 agosto nel pomeriggio il team composto da Bobo Vieri e un suo prestigioso ospite. L’iscrizione al torneo amatoriale è di 15 euro e comprende il kit gara, composto da t-shirt e pantaloncino. Scopri di più sul sito ufficiale www.bobosummercup.it