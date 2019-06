Sfilate e divertimento con gli amici a quattro zampe al Dog day

L’associazione Dog green Kamp offre un pomeriggio all’area aperta in compagnia del proprio amico a quattro zampe. Appuntamento il 23 giugno al ristorante Il Trucco in via Trieste a Marina di Ravenna.

In programma Lolamysoulmate con il inguaggio canino per la divulgazione della cultura cinofila; alimentazione naturale, con operatore esperto nella formula della ricetta scandinava. E poi la partecipazione della Onlus “Un Cane Per Amico” con le sue attività di sostegno e cura degli amici animali.

Una splendida dimostrazione di cura e styling dei barboni grazie alla partecipazione della Grooming School Bologna con Patrizia Silvestri che presenterà anche i suoi corsi professionali.

Il pomeriggio prosegue con una divertente sfilata amatoriale “BEST Soul Mate" alla quale siete tutti invitati a partecipare! Ai primi 3 classificati uno speciale premio offerto da Da 0 a 4 Zampe e Lolamysoulmate.

Ad accompagnare la festa l’aperitivo preparato da Il Trucco nella sua accogliente corte esterna.

Orari:

ore 16:00 linguaggio canino

ore 16:30 Onlus Un cane per amico

ore 17:00 dimostrazione Grooming School Bologna

ore 18:00 Sfilata

APERITIVO

ore 18:45 Premiazioni

