Dolce come il miele: un seminario con degustazione dedicato alle api

L'Associazione Culturale "La Grama", in collaborazione con l'Osservatorio Nazionale Miele, con il patrocinio del Comune di Russi, il Sistema Museale della Provincia di Ravenna e il Museo Etnografico di San Pancrazio, organizza per venerdì 11 maggio alle 21, presso il Museo della vita contadina di San Pancrazio in via XVII Novembre 2/a, un seminario dedicato alle api, con l'intervento dello scrittore Alberto Contessi e del Presidente dell'Associazione "Le nostre api" Giorgio Baracani, al titolo “Le api, sentinelle della salubrità del nostro ambiente e i loro prodotti”. Al termine della serata Goffredo Giunchedi e l'Associazione "La Grama" offriranno a tutti gli intervenuti una degustazione con miele, pere e formaggio. L'ingresso è gratuito.