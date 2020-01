Domenica al museo: tutti i monumenti da visitare gratis

Torna il 2 febbraio l'appuntamento con le domeniche gratis al museo.

Come sempre, sono tanti i monumenti e i musei del Mibact che aderiscono all'iniziativa sul territorio ravennate.

A Ravenna:

Palazzo di Teodorico - via di Roma, 1

Museo nazionale di Ravenna - via San Vitale, 17

Battistero degli Ariani - piazzetta Ariani

Basilica di Sant'Apollinare in Classe - via Romea Sud, 224

Mausoleo di Teodorico - via delle Industrie, 14

A Russi:

Villa romana di Russi - Via Fiumazzo

A Faenza:

Museo nazionale dell'età neoclassica in Romagna - Palazzo Milzetti - via Tonducci, 15