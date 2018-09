Domenica al Museo NatuRa, escursioni e attività per il Settembre Santalbertese

Domenica nell’ambito del Settembre Santalbertese, il Museo NatuRa di Sant’Alberto propone due attività da svolgere in natura. Alle ore 9.30 partirà dal Museo “In bicicletta alla scoperta dei Fenicotteri” un tour in bici attraverso tutta la porzione meridionale delle Valli di Comacchio che condurrà i partecipanti all’interno di Volta Scirocco, un’oasi generalmente chiusa al pubblico all’interno della quale sarà condotta un’escursione guidata alla scoperta del paesaggio e delle numerose specie botaniche e animali.

Durante tutto il percorso i partecipanti, forniti di bicicletta e binocolo del Museo, potranno imparare a conoscere le numerose specie di uccelli che popolano la zona valliva partendo dai Fenicotteri, sempre presenti a Sant’Alberto con gruppi molto numerosi.

Per partecipare è richiesta la prenotazione, è previsto un costo di 10,00 € comprensivo di traghetto sul fiume Reno, guida, bici e binocolo.

Nel pomeriggio a ciclo continuo, dalle ore 14 alle 18, il Museo propone inoltre una caccia al tesoro fotografica da svolgere in famiglia per andare alla ricerca dei tesori del Parco del Delta e del paese. Ogni famiglia dovrà superare prove, trovare luoghi, svelare filastrocche per dimostrare di aver trovato tutti i tesori della caccia e ricevere un premio. Per partecipare è previsto un costo di 2,00 € a famiglia ed è sufficiente essere dotati una fotocamera.

Domenica saranno sempre attivi lo stand gastronomico, collocato a due passi dal Museo, e gli eventi organizzati dalla pro loco di Sant’Alberto.

Per info e prenotazioni Museo NatuRa tel. 0544 528710 natura@atlantide.net