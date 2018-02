Domenica al museo: ecco i siti gratuiti in provincia di Ravenna

Domenica 4 febbraio, come tutte le prime domeniche di ogni mese, Palazzo Milzetti (via Tonducci, 15 a Faenza) resta aperto con orario 12.30-18.30 (ultimo ingresso ore 18.00) con ingresso GRATUITO per l'iniziativa #domenicalmuseo.

E oltre al palazzo faentino si possono visitare gratuitamente: la Basilica di Sant'Apollinare in Classe

(via Romea Sud, 224 - Ravenna; le visite sono sospese durante le funzioni religiose celebrate alle ore 8.00 e 10.00), il Battistero degli Ariani (piazzetta Ariani - Ravenna), il Mausoleo di Teodorico (via delle Industrie, 14 - Ravenna), il Museo nazionale di Ravenna (via San Vitale, 17 - Ravenna) e la Villa romana di Russi.