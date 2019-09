Domenica la Corelli torna sul palco con il tradizionale omaggio a Dante

Dopo una Stagione ricca di importanti appuntamenti musicali, La Corelli è lieta di ritrovare il pubblico ravennate al tradizionale Concerto per il Settembre Dantesco, in programma domenica 15 settembre alle ore 17.00 presso gli Antichi Chiostri Francescani di Via Dante 1.

Il Concerto, giunto quest'anno alla nona edizione, avrà per protagonisti l'Ensemble Tempo Primo dell'Orchestra Corelli diretto da Jacopo Rivani e i due talentuosi pianisti Denis Zardi e Lucrezia Proietti, eclettici virtuosi i cui nomi vanno ad arricchire la rosa dei talenti invitati negli anni alla prestigiosa manifestazione.

In programma, i Concerti per pianoforte e orchestra n. 3 e n. 4 di Ludwig Van Beethoven, due autentici masterpiace del repertorio pianistico del geniale compositore tedesco. A completare l'excursus musicale, "Le Ebridi" di Felix Mendelssohn-Bartholdy, Ouverture da concerto divenuta patrimonio del repertorio orchestrale universale.

Il Concerto per il Settembre Dantesco, appuntamento ormai fisso dal 2011, ha registrato un numero sempre crescente di presenze e consensi, diventando nel tempo il tradizionale evento di apertura della Stagione musicale dell'Orchestra ravennate: con questo concerto LaCorelli si riconferma così protagonista dei momenti chiave della vita pubblica e artistica di Ravenna.